Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti
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Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti

Haberler.com - Haberler | Spor

Ozan Kabak'ın Liverpool kariyeri uzun sürmüyor. İngiliz devi, ekonomik nedenlerden dolayı milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Buna rağmen The Sun, 21 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de başka bir takımda yoluna devam edebileceğini öne sürdü.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Liverpool'daki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Ozan'ın İngiliz deviyle olan macerası sona eriyor. Liverpool'un 21 yaşındaki genç futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

SEBEBİ EKONOMİK

Ozan Kabak, Kırmızılarda defans bölgesindeki sakatlıklar dolayısıyla oluşan krizi çözmesi adına devre arasında kiralık olarak Schalke'den takıma dahil olmuştu. Birçok maçta iyi performans sergileyen yıldız futbolcu teknik direktör Jurgen Klopp'un da gözüne girmeyi başarmıştı. Kloop, Ozan'dan memnun olduğunu her fırsatta dile getirse de ekonomik koşullar nedeniyle Liverpool'un milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

İNGİLTERE'DE KALMA İHTİMALİ FAZLA

İngiliz basını, Bundesliga'da küme düşen Schalke'ye geri dönecek olan Ozan Kabak'ın başka bir takımla Premier Lig'de kayerine devam edebileceğine inanıyor. Nitekim, Liverpool'un transferden vazgeçmesiyle diğer Premier Lig ekiplerinin alarma geçeceğinden bahsedildi.

Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti
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