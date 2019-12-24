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Liverpool Oyuncularının Pogba İle Maç Sonu Sohbeti

2018-19 Premier Lig sezonunda Liverpool'un ezeli rakipleri Manchester United'ı Anfield'da 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın sonrasında Mohamed Salah, Jordan Henderson ve menajer Jurgen Klopp soyunma odası koridorlarında rakip takım oyuncusu Paul Pogba'yla muhabbet etti.

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

2018-19 Premier Lig sezonunda 'un ezeli rakipleri 'ı Anfield'da 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın sonrasında Mohamed Salah, Jordan Henderson ve menajer Jurgen Klopp soyunma odası koridorlarında rakip takım oyuncusu 'yla muhabbet etti.

Kaynak: Dugout

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