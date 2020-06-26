Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştıran Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp, zaferi kendine has bir şekilde kutladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda Klopp'un çılgınlar gibi dans ettiği görülüyor.

İngiliz devi Liverpool'da 30 yıl sonra Premier Lig'de gelen şampiyonluğun yankıları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolcuların ve teknik heyetin yer aldığı kutlamalarda ise takımın Alman teknik direktörü Jurgen Klopp damga vurdu. Sosyal medyada yayınlanan kutlama videosunda Klopp'un kendine has çılgınca dans figürleri kameraya yansıdı. BİTİME 7 HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDULAR Liverpool, geçtiğimiz gün Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 kaybetmesinin ardından sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.