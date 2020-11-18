Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif
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Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif

18.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:00

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mısırlı Elneny'nin de ikinci testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Salah'ın koronavirüs testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

ELNENY'NİN DE TESTİ POZİTİF

Öte yandan, bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'nin de ikinci koronavirüs testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif
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