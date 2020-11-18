Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mısırlı Elneny'nin de ikinci testinin pozitif olduğu öğrenildi.