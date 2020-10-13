Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor

Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un isteğiyle Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gündeme geldi. Görüşmelerin kısa içerisinde netleşmesi beklenirken bordo mavililerin 20 milyon eurodan aşağı bir ücrete Uğurcan'ı satmayacağı öğrenildi.