Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor
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Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor

13.10.2020 19:24 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:39

Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un isteğiyle Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gündeme geldi. Görüşmelerin kısa içerisinde netleşmesi beklenirken bordo mavililerin 20 milyon eurodan aşağı bir ücrete Uğurcan'ı satmayacağı öğrenildi.

Kaleci Adrian'ın performansından memnun olmayan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un Uğurcan Çakır ısrarı sürüyor.

İngiliz basını, Ada ekibinin Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un yeniden kaleci arayışlarına başladığını yazdı. Trabzonspor, Uğurcan için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

İngiltere'de transfer dönemi 16 Ekim'de sona erecek.

ZORLU İSTANBUL VİRAJI

Öte yandan, Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla karşılaşacak. Milli arayı olumlu geçiren Bordo-Mavililer, Başakşehir, Fenerbahçe (D) ve Kasımpaşa karşısında kritik maçlara çıkacak.

Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor

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Haber Yorumları (2)
AY YILDIZ: İyi
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YA YA: tabi tabi
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