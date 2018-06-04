Liverpool Kalecisi Karius'un Sergio Ramos'tan Yediği Dirsek Sonrası Travma Geçirdiği Ortaya Çıktı
Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un dirseği ile yerde kalan Karius'un travma yaşadığı ve bu travmanın maçın sonuna kadar devam ettiği ortaya çıktı.
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 2 hatalı gol yiyen ve eleştirilerin odağında olan Loris Karius için flaş bir açıklama yapıldı.
Final maçında Sergio Ramos'un dirseği ile yerde kalan Karius'un travma yaşadığı ve performansının bu darbenin ardından kötü şekilde etkilendiği ortaya çıktı.
GÖRME KAYBI YAŞADI
Karius'un hastane testleri hakkında konuşan doktor Ross Zafonte, Ramos'un darbesinin ardından Karius'un görme kaybı yaşadığını ve performansını etkilediğini belirtti.
30 TESTTEN 26'SI TRAVMA DEDİ
Öte yandan Alman Bild gazetesi, Karius'un girdiği 30 testten 26'sında travma yaşadığı sonucunun çıktığını iddia etti
YORUMLAR (9)
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ramos tam bir futbol celladı adi herif herkes ekmeği için oynuyor o oyuncuların ekmegi ile oynuyor..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ozaman çıksaydıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ramos denen dingil tek başına maçı katletti,,hakemde onu öküz gibi seyretti,,anlaşılıyorki real madrid fifa ve uefayı da satın almış.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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MACIN 3.5 USTUNE BAHIS ALMISTIR KESIN .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya tehditlerden dolayı yedi, yada bilerek idaa ya çalışarak golleri yedi. Bunun 3 bir alternatifi yok!Cevap Yaz Yayından Kaldır