Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit

Liverpool, 2019-20 New Balance üçüncü setini, ilk kez Fenerbahçe'deki Boston tarafındaki Sevilla tarafıyla karşı karşıya kaldıklarında giydi. Divock Origi, ABD'deki üç maç öncesi sezon turnesinin ikinci maçında Kızıllar için gol attı.

Liverpool, 2019-20 New Balance üçüncü setini, ilk kez Fenerbahçe'deki Boston tarafındaki Sevilla tarafıyla karşı karşıya kaldıklarında giydi. Divock Origi, ABD'deki üç maç öncesi sezon turnesinin ikinci maçında Kızıllar için gol attı.

Kaynak: Dugout

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