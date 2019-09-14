Liverpool evinde Newcastle United'ı yendi, 5'te 5 yaptı!
Premier Lig'de 5. hafta maçında Liverpool evinde geriye düştüğü maçta Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
Anfield Road'da oynanan maçta konuk ekip Newcastle United'ın golünü 7. dakikada Jetro Willems atarken, ev sahibi Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. ve 40. dakikalarda Sadio Mane ve 72. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
PREMIER LİG'E 5'TE 5 İLE BAŞLADILAR
Bu sonucun ardından 5'te 5 yapan Liverpool puanını 15'e yükseltip liderliğini korurken, Newcastle United 4 puanda kaldı. Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek.