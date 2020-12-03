Liverpool efsanesinin Başakşehir telafuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayan Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher, temsilcimiz Başakşehir'in adını bir türlü doğru telafuz edemedi. Carragher'ın bu anları stüdyoda gülüşmelere neden oldu.