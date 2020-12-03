Liverpool efsanesinin Başakşehir telafuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi
03.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:43
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayan Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher, temsilcimiz Başakşehir'in adını bir türlü doğru telafuz edemedi. Carragher'ın bu anları stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Başakşehir ile RB Leipzig arasında oynanan karşılaşmada temsilcimiz, Alman ekibine son dakikada yediği golle 4-3 mağlup oldu.
Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher, dün akşam Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında yapılan programda temsilcimiz İstanbul Başakşehir'i telaffuz etmekte oldukça zorlandı.
Carragher, telafuzu stüdyoda gülüşmelere neden olurken sosyal medyada da gündem oldu.