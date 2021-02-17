Liverpool, deplasmanda Leipzig'i 2-0 mağlup etti
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Liverpool, deplasmanda Leipzig'i 2-0 mağlup etti

17.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:21

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig ile Macaristan'da karşılaşan Liverpool sahadan x-x galip ayrıldı ve 3 maçlık yenilgi serisine son verdi. Maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig ile Liverpool kozlarını paylaştı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanan mücadeleyi Kırmızılılar, kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Mohamed Salah ile 58. dakikada Sadio Mane'den geldi. İngiliz devinde Maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

RÖVANŞ MAÇI MART AYINDA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mart Çarşamba günü Liverpool'un evi olan Anfield Road'da oynanacak.

Liverpool, deplasmanda Leipzig'i 2-0 mağlup etti
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