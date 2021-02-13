Liverpool, deplasmanda Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu

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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City'ye konuk olan Liverpool, 7 dakikada yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve ligdeki puan hasreti 3 maça çıktı. Kırmızılar'da milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika oyunda kaldı.

Liverpool, kötü gidişini Leicester City karşısında da sürdürdü. Kırmızılar, deplasmanda karşılaştığı rakibine mağlup oldu.

Liverpool 67. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, Leicester City'nin galibiyet golleri 78. dakikada Maddison, 81. dakikada Vardy ve 85. dakikada Barnes'tan geldi.

Kırmızılar'da ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Leicester City'de ise Çağlar Söyüncü 90 dakika oynarken maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, forma şansı bulamadı.

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Liverpool 40 puanda kaldı ve 2 maçı eksik Manchester City'nin 10 puan gerisinde yer aldı. Leicester City ise puanını 46'ya yükselterek üst sıralardaki mücadelesini sürdürdü.

HAFTAYA DERBİ VAR

Premier Lig'in 25. haftasında Leicester deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacakken, Liverpool evinde Merseyside derbisinde Everton'u konuk edecek.