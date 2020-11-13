Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı

Virgil van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold başta olmak üzere birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren Liverpool'da şimdi de Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.