Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı
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Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı

13.11.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:04

Virgil van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold başta olmak üzere birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren Liverpool'da şimdi de Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Liverpool'a bir kötü haber daha geldi.

Mısır Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun semptomların herhangi birini göstermediği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Mısır'da diğer oyuncuların testlerinin negatif olduğu kaydedildi.

Kırmızılılarda, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Fabinho ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemiyorlar.

LEICESTER İLE KARŞILAŞACAKLAR

Liverpool, milli ara sonrasında 21 Kasım tarihinde evinde Leicester City'yi konuk edecek.

Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı
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