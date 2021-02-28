Liverpool'da Jürgen Klopp'un takımdan ayrılıp Steven Gerrard'ın teknik direktör olacağı iddia edildi
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Liverpool'da Jürgen Klopp'un takımdan ayrılıp Steven Gerrard'ın teknik direktör olacağı iddia edildi

28.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:00

Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali konuşulurken, İngiliz devinin Klopp'un yerine efsane Steven Gerrard'ı getireceği iddia edildi.

Liverpool'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılara imza atan Jürgen Klopp için veda vakti yaklaşıyor.

Mirror'da yer alan habere göre, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve Kırmızılar'ı İngiltere'de 30 yıl aradan sonra şampiyon yapan Jürgen Klopp, Anfield'dan ayrılmayı düşünüyor.

Öte yandan Almanya Milli Takımı'nda ise Jürgen Klopp'un adı konuşuluyor. Federasyon 2006'da milli takımı devralan ve 15 yıldır görevini sürdüren Joachim Löw'ün yerine Jürgen Klopp'u getirmeyi hedefliyor.

RANGERS'A SEVİYE ATLATTI

Liverpool cephesi ise Jürgen Klopp'un ayrılık ihtimaline karşın menajerlik koltuğu için Steven Gerrard'ı düşünüyor. Liverpool'un efsane ismi Gerrard, kulübün sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktörlüğe Rangers ile başlayan ve İskoç ekibinde önemli işler başaran Gerrard, takımıyla bu sezon Celtic'in önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Liverpool, Jürgen Klopp'un ayrılığı durumunda takımı kulübün efsanesi Steven Gerrard'a emanet edecek.

Liverpool'da Jürgen Klopp'un takımdan ayrılıp Steven Gerrard'ın teknik direktör olacağı iddia edildi
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