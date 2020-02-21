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Liverpool'da Jordan Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un hafta içi Atletico Madrid'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta sahaoyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

21.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:19
Liverpool'da Jordan Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nde 'un hafta içi 'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta saha


oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.


Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan ve rakip fileleri 3 kez havalandıran 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.


Jordan Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda da 55 karşılaşmada görev aldı.


Kaynak: Hürriyet

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