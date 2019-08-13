Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa finali şifresiz mi yayınlanacak?

13.08.2019 07:01

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz takımı karşı karşıya geliyor. İstanbu Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool - Chelsea maçı ile Avrupa'nın en büyük takımı belli olacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun karşılaşacağı maçı Stephanie Frappart yönetecek. Böylece UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Maçın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır.

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın düdük çalacak. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul'daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek. Maç TSİ 22.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'dan canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU LİVERPOOL

Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu. Böylece Liverpool, kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmış oldu. İngiliz takımı, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar arasında 3. sıraya yükseldi.

UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU CHELSEA

Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda iki Londra takımının karşı karşıya geldiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının finalinde Arsenal'ı 4-1 mağlup eden Chelsea, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.Chelsea, turnuva boyunca maç kaybetmeden kupayı kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı eleyen Chelsea, 6 yıl sonra da Arsenal'ı kupa dışında bırakarak turnuvayı ikinci kez kazanma başarısını gösterdi.

Avrupa kupalarında 9'uncu finalinden 6'ncı kez zaferle ayrılan Chelsea'nin müzesinde 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 2 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa bulunuyor.