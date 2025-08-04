Liverpool Athletic Bilbao maç özeti ve golleri! (VİDEO) Liverpool Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇ ÖZETİ

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LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO ÖZET

Liverpool Athletic Bilbao maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Liverpool Athletic Bilbao maçı 4-1'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Liverpool Athletic Bilbao maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.