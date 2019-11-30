Lider Liverpool, City ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı

30.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:26

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 14. haftasında namağlup lider Liverpool, Brighton & Hove Albion'u ağırladı. Karşılaşmayı iyi başlayan ev sahibi ekip, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in 18. ve 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Liverpool'da topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Alisson, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ataklarını sıklaştıran Brighton, 79. dakikada Lewis Dunk'un frikikten attığı golle umutlansa da Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı bildi.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 40'a çıkararak en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.

Kaynak: AA