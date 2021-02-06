Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk antrenmanındda şov yaptı
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Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk antrenmanındda şov yaptı

06.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:30
Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk antrenmanındda şov yaptı

Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a kiralık olarak katılan milli futbolcu Ozan Kabak, ilk antrenmanında yaptığı şık hareketlerle göz doldurdu.

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ten Avrupa devi Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni takımıyla sahaya indi.

İngiliz kulübüyle ilk antrenmanına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, performansıyla göz doldurdu. Yapılan 5'e 2 antrenmanı esnasında takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'a şık bir hareketle bacak arası atan Ozan, sosyal medyada gündem oldu.

DEV MAÇTA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında milli futbolcu Ozan Kabak'ın Manchester City karşısında forma giyebileceğini söyledi.

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Liverpool-Manchester City karşılaşması 7 Şubat Pazar günü TSİ 19.30'da oynanancak.

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