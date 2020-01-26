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Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta Shrewsbury'le 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda 3. lig ekibi Shrewsbury karşısında 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

26.01.2020 22:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:27
Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta Shrewsbury'le 2-2 berabere kaldı

Federasyon Kupası 4. Tur maçında League One (Üçüncü Lig) Shrewsbury Town ile karşı karşıya geldi. Greenhous Meadow'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Liverpool, 15. dakikada Curtis Jones'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Donald Love'ın 46. dakikada kendi kalesine attığı golle Liverpool, farkı 2'ye çıkardı.

CUMMINGS TAKIMINI İPTEN ALDI

Shrewsbury'de Jason Cummings, 60. dakikada oyuna girdi ve 65. dakikada penaltıdan farkı 1'e indirdi. Cummings, 75'te bir kez daha sahneye çıktı ve maça eşitliği getirdi.

Jürgen Klopp, son 10 dakikada Muhammed Salah ve Roberto Firmino gibi önemli oyuncularını sahaya sürdü ancak sonucu değiştiremedi.

Kazansaydı turu geçecek olan Liverpool, bu sonuçla birlikte turu Anfield'da oynanacak maça bıraktı.

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