Little Caesars 2019 Yılı Büyüme Hedefini Açıkladı

BU yıl agresif büyümeyi öngördüklerini belirterek 2018 yılını güzel geçirdiklerini aktaran Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, 2019 yılında yüzde 25 oranında büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, 2018 yılını değerlendirip, 2019 yılına ait franchise ve yatırım hedeflerinin paylaşıldığı relansman toplantısı düzenledi. İstanbul'da gerçekleşen toplantıda markanın yeni çıkardığı 10 malzemeli pizzası ve 'Sezar Kutudan Çıktı! Yetiş Sezar!' konsepti de ilk kez tanıtıldı. 2019'DA BÜYÜME HEDEFİ;YÜZDE 25

65'i İstanbul'da olmak üzere; Ankara, Mersin, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İskenderun, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir ve Zonguldak'ta toplam 90 şube ile hizmet veren markanın, 2019'da da satış anlamında yüzde 25 büyüme hedefi olduğunu anlatan Arıduru, "Pizzaya talep artırıyor. 2019'da yeni konseptimiz ve büyüme hamlelerimiz ile daha çok noktada varlık göstereceğiz. 'Yetiş Sezar!' diyen herkesin yanında olacağız. Bu yıl, şube sayısında yüzde 20'lik büyüme ve üstüne yüzde 25'lik de satış artışı öngörüyoruz" diye konuştu.

"2018'DE YÜZDE 24 BÜYÜDÜK"

Hamuru teknolojiyle yoğurduklarını söyleyen Arıduru, "Sektör her yıl yüzde 20 büyümeye devam ediyor. 2018 yılı bizim için güzel geçti. Her üç şubemizden biri yüzde 46, toplamda ise 24 büyüdük. Sektör her yıl yüzde 20 büyümeye devam ediyor. 2019 yılı içinde hedeflerimiz aynı yönde. Hatta bu yıl, daha agresif bir büyüme öngörüyoruz. 2018 yılında teknolojik anlamda şirket içindeki yatırımlarımızı artırdık.Şu anda ise diğer yatırımlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YENİ KONSEPT: YETİŞ SEZAR!

Yeni konsepti belirlerken yaptıkları pazar araştırmalarının etkili olduğu söyleyen Arıduru, "Yeni konseptimiz: 'Yetiş Sezar'. 2019 yılı hedeflerimizin gerçekleşmesinde bu yeni konseptimizin büyük payı olacağını düşünüyoruz. Yetiş Sezar hem müşterilerimize daha hızlı lezzetlerimizi yetiştireceğimiz hem de genç kesimi kariyer yolunda yetiştireceğimiz bir konsept. Yani, iki yönlü bir anlamı var. Konsepte, pizza kutusunun içinden çıkan 'Sezar' karakteri görüyorsunuz. Bu karakter, müşterilerimize en lezzetli pizzalarımızı ulaştıracak. Ayrıca kurduğumuz Sezar Akademi ile bu konsept çatısı altında nitelikli iş gücünün yetişmesini hedefliyoruz. Sektörümüzün en büyük sıkıntısı yetişmiş eleman azlığı. 2019'da 'Yetiş Sezar!' dedik. Bu sene hem tüketicilerimize yetişeceğiz hem de sektörümüze nitelikli insan kaynağı yetiştireceğiz" dedi.

10 MALZEMELİ YENİ PİZZA: 19 LİRA 90 KURUŞ

Yeni çıkarılan 'Çok Karışık Pizza'nın 10 günde yüzde 35'lik satış payına ulaştığını dile getiren Arıduru, "Bu sene hedeflerimizi kaliteyi uygun fiyata sunmak üzerine kurguladık. Bunun devamında, 'çok karışık pizza' diye bir pizza çıkardık. 10 malzemeli olan bu pizzayı 19 lira 90 kuruşa servis ediyoruz. Çok doyurucu ve lezzetli, tattıklarında asla vazgeçemeyecekleri bir pizza oldu. İçinde et çeşitleri,yeşil biber,mısır ve baharatlar var. Pizza yemek isteyen, 'evde yemek yoktu', 'oyun oynuyorum dışarıya çıkamayacağım', 'yorgunum' diyen herkese Little Caesars lezzetlerini tatma imkanı vermek istedik" diye konuştu. - İstanbul

