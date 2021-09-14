Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık yapacağına dair yalan haber kripto piyasasını altüst etti - Haberler Ekonomi
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Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık yapacağına dair yalan haber kripto piyasasını altüst etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Kripto para Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık yapacağı iddiaları para piyasalarını altüst etti. Ortaya çıkan haberin ardından Litecoin yüzde 33 oranında değer kazanırken, iddiaların yalan olduğunun ortaya çıkması sonrasında ise Litecoin'in gün içindeki kazancının çoğu silindi. Vakfın genel müdürü Charlie Lee, "Bu sefer gerçekten batırdık" yorumunda bulunurken, yalan haberin Reuters, Bloomberg ve CNBC tarafından da paylaşıldığı öğrenildi.

Litecoin'in dün Twitter'daki onaylı hesabından perakende devi Walmart ile ortaklığa ilişkin bir tweet'in paylaşılmasının ardından kripto para piyasaları oldukça hareketlendi. İddiaların reddedilmesinin ardındansa kripto piyasalarında deprem etkisi görüldü.

LITECOİN HESABI DA HABERLERİ DUYURULDU

Dün akşam saatlerinde Abd'li perakende devi Walmart'ın kripto para birimi Bitcoin'le ödeme kabul edebileceğine dair haberler ortaya atılmış, Litecoin hesabı da bu haberler i duyurmuştu.

REUTERS, BBC VE CNBC DE PAYLAŞTI

Yalan haber Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi basın kuruluşları tarafından da paylaşıldı. Ortaya çıkan yalan haberin ardından Litecoin yüzde 33 oranında değer kazandı. Haber in yayılmasından bir saat sonra Wallmart iddiaları reddederken Litecoin'in gün içindeki kazancının çoğu silindi. Ayrıca yalan haber diğer kripto paraları da etkiledi. Litecoin de daha sonra duyurunun yanlış olduğunu doğruladı.

175 DOLARDAN 237 DOLAR SEVİYELERİNE FIRLADI

Haber in ardından Litecoin'in 175 dolar seviyelerinden 237 dolara kadar çıkan Litecoin, yalanlamanın ardından yeniden 176 dolara seviyelerine çekildi. Sahte basın bülteninin paylaşıldığı e-posta adresinin Walmart'la herhangi bir resmi bağı olmadığı belirtildi.

Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık yapacağına dair yalan haber kripto piyasasını alt üst etti

"OLDUKÇA KÖTÜ DURUMA DÜŞTÜK"

Litecoin Foundation idari direktörü Charlie Lee, çalışanlarından birinin perakende devi Walmart ile ortaklığa ilişkin sahte duyuruyu "retweet" etmesinin ardından oldukça kötü bir duruma düştüklerini kaydetti.

Litecoin'in yaratıcısı ve vakfın genel müdürü Charlie Lee, "Sahte haberler i twitlememek için elimizden geleni yapıyoruz ama bu sefer gerçekten batırdık" dedi.

Litecoin'in yanı sıra diğer kripto para birimlerinden Bitcoin de günlük yüzde 3'ün üzerinde düşüş gösterdi. Ethereum ise yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

GÜVENSİZLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Temmuz ayının sonlarında da ABD merkezli e-ticaret ve bilişim devi Amazon'un kripto para birimi Bitcoin'i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde haberler çıkmış, haberler in ardından Bitcoin değer kazanmıştı. Amazon'un çıkan haberler i yalanlamasının ardından kripto para tekrar değer kaybetmişti.

Bu tarz manipülasyonlar kripto para dünyasındaki güvensizliğe dair endişeleri artırırken düzenlemeye isteyen eleştirmenlerin ise elinin güçlenmesine yol açıyor.

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Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık yapacağına dair yalan haber kripto piyasasını altüst etti
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık yapacağına dair yalan haber kripto piyasasını altüst etti - Haberler Ekonomi
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