Lisede elektrik üretimi yapılacak
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Lisede elektrik üretimi yapılacak

Lisede elektrik üretimi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eski adıyla Ziraat Okulu olarak bilinen Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kentte bir ilke imza atarak güneş enerjisi ile elektrik üretimine başlayacak.

Eski adıyla Ziraat Okulu olarak bilinen Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kentte bir ilke imza atarak güneş enerjisi ile elektrik üretimine başlayacak.

Okul, Tarım, Hayvancılık, Gıda, Yiyecek ve İçecek alanlarında eğitim öğretime ve üretim faaliyetlerini sürdüren Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sulama nedeniyle gelen yüksek elektirik faturalarından kurtulmak için okul bünyesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için harekete geçti. Okul idarecileri hazırlanan proje ile Elektirik dağıtım şirketine başvurusunu yaptı. Projeye onay verilmesi halinde ise elektirik enerjisi üretimine başlayacaklarını anlatan Okul Müdürü Şükrü Doğan, "Bizler de özellikle yaz aylarında mevcut arazilerimizin sulama işlerinin başlaması ile okulumuza gelen yüksek elektrik faturalarımızı nasıl düşürebiliriz diyerek yola çıktık. Okulumuza, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kazandırarak fayda sağlayacağımızı düşündük. GES için gerekli malzemeleri okulumuz imkanları ile temin ederek Fırat Elektrik Dağıtım Bölge Müdürlüğüne müracaatımızı yaparak GES projemizin onaylanmasını bekledik. Projemizin onaylanması ile GES imalatını okulumuza ait pansiyon çatısında gerçekleştirerek Malatya'da bir ilke imza attık. Şu an sadece Fırat Elektrik Dağıtım Bölge Müdürlüğünün geçici ve kesin kabulünü bekliyoruz. Bu gerçekleştikten sonra elektrik üretimimiz başlayacaktır. Bu şekilde yapacağımız çalışmalarla bize duyulan güvene layık olmaya çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Lisede elektrik üretimi yapılacak
Lisede elektrik üretimi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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