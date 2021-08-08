Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'ya veda eden Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı. 9 Ağustos'ta sağlık kontrollerinden geçecek Arjantinli yıldız, daha sonra Fransız devine resmi imzayı atacak. 25 milyon euro imza ücreti alacak Messi, 2+1 yıllık sözleşme karşılığında da net 40 milyon euro kazanacak.

Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Lionel Messi, yeni takımının formasını giymek için artık saatleri sayıyor. PSG'nin teklifini kabul eden Arjantinli süperstar, Paris'e gelmek için bavulunu topladı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sporx'in L'Equipe'ten aktardığı habere göre; pazar günkü basın toplantısıyla Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Lionel Messi, akşam saatlerinde Paris'e gidecek. Lionel Messi, pazartesi sabahı sağlık kontrollerine girecek ve ardından imza atacak. Lionel Messi ve temsilcileri, pazar günü basın toplantısından önce Paris Saint-Germain ile tüm konularda anlaşma sağladı ve el sıkıştı. Messi de anlaşma üzerine Paris'e gitmek üzere hazırlanmaya başladı.

25 MİLYON EURO İMZA ÜCRETİ ALACAK

Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve bu sözleşme karşılığında net 40 milyon euro maaş alacak. Messi'nin imza ücreti ise 25 milyon euro olacak.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor
Ayrılık da sevdaya dahil! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
Ayrılık da sevdaya dahil! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
Messi'yi hiç böyle görmediniz! 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
Messi'yi hiç böyle görmediniz! 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Ziya Selçuk Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Muslera Eda Erdem Merve Çoban Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 22:38:28. #1.15#

title