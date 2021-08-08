Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor

Barcelona'ya veda eden Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı. 9 Ağustos'ta sağlık kontrollerinden geçecek Arjantinli yıldız, daha sonra Fransız devine resmi imzayı atacak. 25 milyon euro imza ücreti alacak Messi, 2+1 yıllık sözleşme karşılığında da net 40 milyon euro kazanacak.

Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Lionel Messi, yeni takımının formasını giymek için artık saatleri sayıyor. PSG'nin teklifini kabul eden Arjantinli süperstar, Paris'e gelmek için bavulunu topladı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sporx'in L'Equipe'ten aktardığı habere göre; pazar günkü basın toplantısıyla Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Lionel Messi, akşam saatlerinde Paris'e gidecek. Lionel Messi, pazartesi sabahı sağlık kontrollerine girecek ve ardından imza atacak. Lionel Messi ve temsilcileri, pazar günü basın toplantısından önce Paris Saint-Germain ile tüm konularda anlaşma sağladı ve el sıkıştı. Messi de anlaşma üzerine Paris'e gitmek üzere hazırlanmaya başladı.

25 MİLYON EURO İMZA ÜCRETİ ALACAK

Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve bu sözleşme karşılığında net 40 milyon euro maaş alacak. Messi'nin imza ücreti ise 25 milyon euro olacak.