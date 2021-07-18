Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti

Copa America'da şampiyon olarak Arjantin'le ilk kupasını kaldıran Lionel Messi sosyal medyayı salladı. Şampiyonluk kupasıyla verdiği pozu paylaşan dünyaca ünlü yıldıza rekor beğeni geldi. 20 milyon beğeniyi geçen fotoğraf sosyal medyada bir sporcunun aldığı en fazla beğeni olarak tarihe geçti. Önceki rekor 19 milyon beğeniyle Cristiano Ronaldo'ya aitti.