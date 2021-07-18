Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti
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Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti

Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti
Haberler.com - Haberler | Spor

Copa America'da şampiyon olarak Arjantin'le ilk kupasını kaldıran Lionel Messi sosyal medyayı salladı. Şampiyonluk kupasıyla verdiği pozu paylaşan dünyaca ünlü yıldıza rekor beğeni geldi. 20 milyon beğeniyi geçen fotoğraf sosyal medyada bir sporcunun aldığı en fazla beğeni olarak tarihe geçti. Önceki rekor 19 milyon beğeniyle Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin şampiyonluğa ulaştı. Arjantin formasıyla ilk kupasını kaldıran Lionel Messi ise sosyal medyada inanılması güç bir rekora imza attı.

ÖNCEKİ REKOR CRISTIANO RONALDO'YA AİT

Dünyaca ünlü yıldız final maçının ardından kupayla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. 20 milyonun üzerinde beğeni alan bu paylaşım sosyal medyada bir sporcunun aldığı en yüksek beğeni olarak tarihe geçti. Önceki beğeni rekoru 19 milyonla Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti
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