Lionel Messi Levante Maçında 3 Asist Birden Yapıyor
2014 sezonunda Barcelona ve Levante arasında oynanan Copa del Rey maçında Arjantinli süper yıldız Lionel Messi asist hat-trick'i yapıyor. Kariyerinden bir maçta toplam 4 kez bunu yapan Messi, bunlardan ikincisini 2016 sezonunda Getafe karşısında, üçüncüsünü Arjantin milli takım formasıyla 2015 yılında Paraguay ile oynadıkları ve Arjantin'in 6-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Copa America mücadelesinde ve son olarakta La Liga mücadelesinde Sevilla'ya karşı bu performansı sergilemişti.
06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
2014 sezonunda Barcelona ve Levante arasında oynanan Copa del Rey maçında Arjantinli süper yıldız Lionel Messi asist hat-trick'i yapıyor. Kariyerinden bir maçta toplam 4 kez bunu yapan Messi, bunlardan ikincisini 2016 sezonunda Getafe karşısında, üçüncüsünü Arjantin milli takım formasıyla 2015 yılında Paraguay ile oynadıkları ve Arjantin'in 6-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Copa America mücadelesinde ve son olarakta La Liga mücadelesinde Sevilla'ya karşı bu performansı sergilemişti.
Kaynak: Dugout