Lionel Messi Levante Maçında 3 Asist Birden Yapıyor 2014 sezonunda Barcelona ve Levante arasında oynanan Copa del Rey maçında Arjantinli süper yıldız Lionel Messi asist hat-trick'i yapıyor. Kariyerinden bir maçta toplam 4 kez bunu yapan Messi, bunlardan ikincisini 2016 sezonunda Getafe karşısında, üçüncüsünü Arjantin milli takım formasıyla 2015 yılında Paraguay ile oynadıkları ve Arjantin'in 6-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Copa America mücadelesinde ve son olarakta La Liga mücadelesinde Sevilla'ya karşı bu performansı sergilemişti.

2014 sezonunda Barcelona ve Levante arasında oynanan Copa del Rey maçında Arjantinli süper yıldız Lionel Messi asist hat-trick'i yapıyor. Kariyerinden bir maçta toplam 4 kez bunu yapan Messi, bunlardan ikincisini 2016 sezonunda Getafe karşısında, üçüncüsünü Arjantin milli takım formasıyla 2015 yılında Paraguay ile oynadıkları ve Arjantin'in 6-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Copa America mücadelesinde ve son olarakta La Liga mücadelesinde Sevilla'ya karşı bu performansı sergilemişti. Kaynak: Dugout