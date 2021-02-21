Lionel Messi'den bir rekor daha
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Lionel Messi'den bir rekor daha

21.02.2021 18:28 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:03

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona'nın Cadiz ile sahasında oynadığı mücadelede görev alarak 506 kez ile kulüp tarihinde ligde en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona'nın Cadiz ile sahasında oynadığı mücadelede görev alarak 506 kez ile kulüp tarihinde ligde en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

La Liga'nın 24. haftasında Barcelona ile Cadiz, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 32. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı. Cadiz, 89. dakikada Alex ile penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi. Ligde 7 maç sonra puan kaybeden ve zirve yolunda yara alan Barca puanını 47'ye, Cadiz de 25'e çıkardı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Cadiz mücadelesinde görev aldı ve kulüp tarihinde ligde en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu kırdı. 33 yaşındaki futbolcu 506. müsabakasında sahada yer alarak, kulüp efsanelerinden Xavi Hernandez'i geride bıraktı.

Messi geride kalan 560 karşılaşmada 460 gol, 186 asist ile oynadı. Bu sezon ise 30 resmi maçta 21 defa rakip fileleri havalandırdı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Lionel Messi'den bir rekor daha
Lionel Messi'den bir rekor daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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