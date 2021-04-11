Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gittikten sonra gol atmayı unuttu
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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gittikten sonra gol atmayı unuttu

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Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, daha önce 26 kez yaptığının aksine son 7 maçtır El Clasico'larda gol atamıyor. Messi, Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardıdan çıktığı 7 "El Casico"da da fileleri havalandıramadı. Barcelona'da eski takım arkadaşları Dani Alves, Iniesta, Xavi, Suarez, Neymar gibi yıldızların da olmaması Messi'nin performansını aşağı çekti.

Arjantinli süper star Messi, en büyük rakibi Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrılınca adeta hayata küstü. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek ve kulüple yola devam edip etmeyeceğinin belirsizliğinin sürdüğü sezonda Messi, motivasyon olarak inişe geçti. Daha önce Real Madrid ağlarına 26 gol bırakan ve tarihin en çok El Clasico'sunu oynayan Arjantinli, Ronaldo gittikten sonraki 7 maçta gol atamadı.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gittikten sonra gol atmayı unuttu

TAKIMDA YILDIZ KALMADI

Barcelona sırasıyla Xavi, Iniesta, Neymar, Dani Alves, Suarez'in ayrılmasıyla büyük bir çöküşün içine girdi. Yerlerine gelen futbolcular tam bir hüsran oldu, yüzlerce milyon euro adeta 'sokağa atıldı' olarak yorumlandı. Messi de bu kalite düşüşüyle performansında geriye doğru gitti. Bir de en çok kıyaslandığı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasıyla rekabet edecek futbolcu bulamadı.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gittikten sonra gol atmayı unuttu
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