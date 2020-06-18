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Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona ile 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalanacağı ve futbola İspanyol ekibinde veda edeceği iddia edildi.

18.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:55

Barcelona'da geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Arjantinli yıldız, 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayacak. Profesyonel kariyerinin tamamanı Barcelona'da geçiren 32 yaşındaki futbolcu, sözleşme bitimiyle de futbolu bırakacak.

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Daha önce futbola başladığı Newell's Old Boys'ta futbola veda etmek istediğini açıklayan Lionel Messi, sözleşmesinin bitiminin ardından kalıp kalmayacağına karar verecek.

Bu sezon da Barcelona'nın liderliğinde önemli pay sahibi olan Messi, İspanyol deviyle çıktığı 33 lig maçında 26 gol attı.

Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
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