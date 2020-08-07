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Limon ihracatında ön izin şartının kalkması, ihracatçı ve üreticiyi sevindirdi

Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı.

Limon ihracatında ön izin şartının kalkması, ihracatçı ve üreticiyi sevindirdi
07.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:54

Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği, limon ihracatçısını ve üreticisini sevindirdi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, sezon öncesinde verilen kararın son derece yerinde olduğunu belirterek, "Sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların limona aşırı yönelimi, bakanlıkları harekete geçirmiş ve 7 Nisan'da limon ihracatı, Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartına bağlanmış ve uygulamanın 31 Ağustos'a kadar sürmesi kararı verilmişti. Ticaret Bakanlığının, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğiyle limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin şartı yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu karar, sektörde sevinçle karşılandı.

"Sezon öncesi belirsizliğin ortadan kalkması son derece yararlı oldu"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, kararın kaldırılmasını İHA muhabirine değerlendirdi. Kaçmaz, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile Nisan 2020'de limon ihracatının ön izne bağlanması şartının yürürlükten kaldırılmasının, sezon öncesinde çok yararlı olduğunu söyledi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, "Bu, sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme. Özellikle 2020-2021 ihracat sezonu öncesi belirsizliğin ortadan kalkması hem üretici hem de ihracatçı açısından son derece yararlı oldu. İhracatçımız ve üreticimiz artık önünü görerek alışveriş yapabilecek. İhracatçımız da bağlantılarını yapabilecek. Kuzey yarımkürede ve Akdeniz havzasında önemli üretici ve ihracatçı olan ülkemiz, artık yine pazarlarda özellikle limon ihracatında hak ettiği yeri alacak. Bu belirsizliğin ortadan kalkması sezon öncesi son derece faydalı ve yerinde bir karar oldu" diye konuştu.

"Önümüzde herhangi bir engel yok"

Mayıs ayında limonda 10 bin ton ihracat izni verilmesinin ardından ikinci kez 10 bin ton izni verildiğini anımsatan Kaçmaz, "Şu anda artık yatak limon ihracatı da serbest bırakıldı. Yani şu anda önümüzde herhangi bir engel yok. İsteyen yatak limon ihraç edebilir, isteyen de meyveler gerekli olgunluğa ulaştığında, kesim ve ihraç heyetinin vereceği tespit komisyonu kararına göre muhtemelen bu ayın sonunda ya da eylül ayının ilk haftalarında yeni sezon ürünü ihraç edebilecek" ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, yeni sezondan beklentilerini de şöyle açıkladı: "Ürün kalitesi gayet iyi, herhangi bir sorun yok. İnşallah sezon içerisinde herhangi bir afetle karşılaşmayız. Beklentimiz, iyi olacağı kanaatindeyiz." - MERSİN

Kaynak: İHA

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