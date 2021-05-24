Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı
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Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı

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Lille'e Fransa Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren milli futbolcularımız taraftarlarla kutlamalara katıldı. Fransız taraftarların, Türk bayraklarıyla Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yapması dikkat çekti.

Lille forması giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı.

TARAFTARLAR 'Y' YAPTI

Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda, Türk bayrağı açan taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı "Y" harfiyle sevinçlerini yaşadı.

Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı
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Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı - Haberler Spor
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