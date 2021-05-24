Lille taraftarından Yusuf Yazıcı sevinci

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyon olan Lille'de, taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci dikkat çekti.

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyon olan Lille'de, taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci dikkat çekti. Taraftarlar, kutlamaları Yusuf Yazıcı'nın gol sevinciyle yaptı.

A Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluk kupasına kavuştu. Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda, taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı "Y" harfiyle sevinçlerini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı