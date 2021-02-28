Lille, Strasbourg ile berabere kaldı
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Lille, Strasbourg ile berabere kaldı

28.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:20
Lille, Strasbourg ile berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Lille, evinde Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Lille, evinde Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada Ajorque'nın attığı golle Strasbourg 1-0 önde bitirdi.

Lille, Jose Fonte'nin 86. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil olurken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 59'a Strasbourg da 30'a yükseltti. Lille en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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