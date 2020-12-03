Lille - Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Lille - Sparta Prag Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Lille - Sparta Prag maçıdır. Peki Lille - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

LİLLE - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lille - Sparta Prag maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

LİLLE - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lille - Sparta Prag maçı Bein Sports 2 kanalında yayınlanacak. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından da izlenebilir.

LİLLE - SPARTA PRAG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.