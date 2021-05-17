Lille, sahasında Saint-Etienne'le 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu son haftaya bıraktı

Ligue 1'de milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille, sahasında Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından son haftaya PSG'nin 1 puan önünde lider giren Lille, deplasmanda Angers karşısına mutlak 3 puan için çıkacak.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda Saint-Etienne karşısında 2 puan bıraktı. PSG'nin Reims'i 4-0 devirmesinin ardından Ligue 1'de son hafta büyük bir şampiyonluk heyecanı yaşanacak.

BİZİM ÇOCUKLAR SAHADAYDI

Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı son 13 dakikada oyuna dahil oldu ancak 3 oyuncumuz da pozisyon anlamında kısır geçen maçta fark yaratamadı. PSG'nin Reims karşısındaki galibiyetindeki gollerini ise 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean kaydetti. Öte yandan Reims, 10. dakikada Abdelhamid'in kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele verdi. Ligue 1'de son haftaya girilirken Lille'in 80, PSG'nin ise 79 puanı bulunuyor. Monaco ise Lille'in 3 puan ve 6 averaj gerisinde, 77 puanla 3. sırada yer aldı.