Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti
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Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti

06.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:26
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti

San Siro'da İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Fransa Ligue 1 takımı LOSC Lille'i konuk etti. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Fransız ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golüyle 3-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti

İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda 7 puanla lider tamamladı. Milan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti

BURAK 80'DE OYUNA GİRDİ

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girerken, Zeki Çelik ilk 11'de başladı.

AVRUPA LİGİ'NİN EN SKORERİ YUSUF

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta "hat-trick'" yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları (1)
BİDONNİCO: Bu arkadaş milli takımda bilerek iyi oymamıyor. Kendi takımında da iyi değil. Bu 3 gol yanıltmasın. Hep aynı vuruş , hep aynı hareketler , işler vs. Bu adam boş bir adam ve düz bir topçu. Bundan bir halt olmaz, bunu yıllardır söylüyorum.
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