Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu
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Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

21.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:37

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fransız ekibi tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti. Moustoir Stadı'ndaki karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine Andreaw Gravillon, 38. dakikada Jose Fonte, 59. dakikada Jonathan Ikone ve 90+1. Domagoj Bradaric dakikada attı. Ev sahibi ekibin tek golünü 23. dakikada Jerome Hergault kaydetti.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı 65. dakikada oyuna dahil olurken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten Lille, liderlik koltuğunu Olympique Lyon'dan geri aldı. Lorient ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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