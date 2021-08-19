Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi: Kalmak istiyor

Burak Yılmaz'ın Lille'den ayrılacağı iddialarına Fransız ekibinin yeni hocası Jocelyn Gourvennec cevap verdi. Milii futbolcumuzun takımda kalmak istediğini belirten Gourvennec, "Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi" dedi.