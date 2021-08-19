Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi: Kalmak istiyor
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Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi: Kalmak istiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Burak Yılmaz'ın Lille'den ayrılacağı iddialarına Fransız ekibinin yeni hocası Jocelyn Gourvennec cevap verdi. Milii futbolcumuzun takımda kalmak istediğini belirten Gourvennec, "Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi" dedi.

Geçen sezon Lille'in tarihi şampiyonluğunda büyük payı olan Burak Yılmaz'ın adı sık sık Nice'le anılıyordu. Fransız ekibinin hocası Jocelyn Gourvennec, milli futbolcumuzun takımdan ayrılacağı iddiaları sonrasında açıklamada bulundu.

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA BİR ENDİŞEM YOK"

Jocelyn Gourvennec yaptığı açıklamada, "1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok. " ifadelerini kullandı.

Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi: Kalmak istiyor
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Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi: Kalmak istiyor - Haberler Spor
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