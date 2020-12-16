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Lille'i Türk yıldızları taşıyor

16.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:41
Lille'i Türk yıldızları taşıyor

Fransa Lig 1'de Lille, Dijon deplasmanında 2-0'lık skorla kazanırken ilk golün asistini Mehmet Zeki Çelik yaparken gol de Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Fransa Lig 1'de Lille, Dijon deplasmanında 2-0'lık skorla kazanırken ilk golün asistini Mehmet Zeki Çelik yaparken gol de Yusuf Yazıcı'dan geldi. 

Fransa Lig 1'in 15'inci haftasında Lille, deplasmanda Dijon ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz yedek kulübesinde yer aldı. Maçın 19'uncu dakikasında gelişen Lille atağında Zeki Çelik'in ceza sahasına çıkardığı topu Yusuf ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Timothy Weah, skoru 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.  YAZICI'DAN 11'İNCİ GOL Milli yıldız Yusuf Yazıcı bu sezon 11'inci golünü de atmış oldu.  Yazıcı, ligde 5'inci golünü kaydederken Avrupa Ligi'nde de 6 kez rakip ağları havalandırdı. Lille'in bir diğer Türk yıldızı Zeki Çelik de bu sezon asist sayısını 2'ye yükseltirken 1 de golü bulunuyor. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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