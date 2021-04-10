Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti
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Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti

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Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 69'a yükselten Lille maç fazlasıyla PSG ile arasındaki farkı 6'ya yükseltti.

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lille, deplasmanda Metz'le karşılaştı. Şampiyonluk yolunda kritik deplasmana milli futbolcularımız damga vurdu.

BURAK VE ZEKİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

Karşılaşmanın 17. dakikasında Metz, penaltı vuruşunda kaleci Maignan'ı geçemezken ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarının 60. dakikasında sahneye çıkan Milli oyuncumuz Burak Yılmaz, Renato Sanchez'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise bu kez Zeki Çelik, Bradaric'in asistinde topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı galibiyeti getiren isim oldu. Bir diğer Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ise maçta forma giyemedi.

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