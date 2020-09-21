Lille deplasmanda Marsilya'yla 1-1 berabere kaldı, Burak 5 kez ofsayta düşerek maça damga vurdu
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Lille deplasmanda Marsilya'yla 1-1 berabere kaldı, Burak 5 kez ofsayta düşerek maça damga vurdu

Fransa Ligue 1'in 4.hafta maçında Lille deplasmanda Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Maça Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz damga vurdu.

21.09.2020 08:47 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:55

Fransa Ligi 4. hafta mücadelesinde Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 47. dakikasında Luiz Araujo'nun golüyle Lille öne geçti. Marsilya kalan dakikalarda gol için bastırsa da amacına 85. dakikada ulaştı. Sanson'un asistinde Germain golü buldu ve maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Lille deplasmanda Marsilya'yla 1-1 berabere kaldı, Burak 5 kez ofsayta düşerek maça damga vurdu

5 KEZ OFSAYTA DÜŞSE DE KULÜPTEN BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Türk futbolcularımızdan Burak Yılmaz 78 dakika sahada kalırken Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı ise oyuna dahil olmadı.

Burak Yılmaz'ın 4, 7, 15, 33, 38. dakikalarda ofsayta yakalanması dikkat çekti. Lille kulübünün resmi twitter hesabı Burak Yılmaz'ın gösterdiği mücadeleye övgüler yağdıran bir tweet paylaştı.

Yapılan paylaşımda, Burak Yılmaz için "sahada her şeyini veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Lille deplasmanda Marsilya'yla 1-1 berabere kaldı, Burak 5 kez ofsayta düşerek maça damga vurdu
Lille deplasmanda Marsilya'yla 1-1 berabere kaldı, Burak 5 kez ofsayta düşerek maça damga vurdu
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