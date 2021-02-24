Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı büyük ilgi gördü: Baba, sen n'aptın ya
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Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı büyük ilgi gördü: Baba, sen n'aptın ya

24.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:55

Fransa ekibi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda şut çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Baba, sen n'aptın ya" notunu ekledi.

Lille, sosyal medya hesabından takımın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı'nın antrenmandaki şut çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Fransız ekibi görüntü paylaşımına Türk bayrağını ve 'Baba, sen n'aptın ya' notunu da ekledi.

Lille'nin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

"FORVETTE OYNAYINCA GOL ATMAK ZORUNDASINIZ"

Geçtiğimiz günlerde UEFA'ya açıklamalarda bulunan Yusuf, normalde bir orta saha oyuncusu olduğunu söylerken, "4-4-2 sisteminde ikinci forvet olarak görev yapıyorum. Teknik direktörün istediklerini yapmaya çalışıyorum. Forvette oynadığınızda gol atmak zorundasınız. Ben de elimden geldiğince bunu yapmak için uğraşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BURAK YILMAZ'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yusuf Yazıcı hakkında övgü dolu ifadeler kullanan takım arkadaşı Burak Yılmaz da, "Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı. Trabzonspor'da birlikte oynamıştık. Bir süper yıldız haline gelmek için gerekli tüm özellikleri bulundurduğunu ve bunun gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğunu ona söylemiştim. Buradaki kariyerine çok iyi başladı, bundan dolayı mutluyum. Yusuf her zaman sıkı çalışıyor, futbol onun hayatı. Şu an yaşadığı başarıları hak ediyor. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda çok kararlı." şeklinde konuştu.

Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı büyük ilgi gördü: Baba, sen n'aptın ya
Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı büyük ilgi gördü: Baba, sen n'aptın ya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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