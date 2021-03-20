Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti
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Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti

20.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:59

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de futbolculara ödenen primlerin dondurulması kararı alındı. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibinin ekonomik sorunlar sebebiyle bu kararı aldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından futbolcular ve yönetimin arasında tartışmalar yaşanırken, Burak Yılmaz'ın da içinde bulunduğu 10 futbolcunun maaşı açıklandı.

Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, ekonomik sorunlar nedeniyle prim ödemelerini durdu. Fransa'da özellikle yayıncı kuruluş ile olan anlaşmazlık sonrasında, pandeminin de etkisiyle birlikte gelirlerin düştüğü ve birçok kulübün sorun yaşadığı belirtildi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Lille Teknik Direktörü Galtier de primlerin verilmediğini açıklarken, "Bu karar alındı ancak futbolcularla kulüp yönetimi arasında görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

MAAŞLARI PAYLAŞTILAR

Bu gelişmeler olurken, L'Equipe Gazetesi, Lille'de en çok maaş alan 10 oyuncuyu paylaştı. Milli oyuncumuz Burak Yılmaz, aylık 230 bin euroluk maaşıyla, 300 bin euro ile takımın en çok kazanan ismi olduğu belirtilen Renato Sanches'in hemen arkasında yer aldı.

Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti
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