Ayın futbolcusu Burak Yılmaz
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Ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Ayın futbolcusu Burak Yılmaz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, takımında nisan ayının futbolcusu seçildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, takımında nisan ayının futbolcusu seçildi.

Taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı milli futbolcu Burak Yılmaz seçildi. Yılmaz, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atarak takımına önemli puanlar kazandırdı. Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok golcü futbolcusu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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