Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti

Ligue 1'de Lille şampiyonluk yolunda Nice engelini 2-0'lık skorla geçti. Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik attığı gollerle galibiyeti getirirken ligin bitimine 3 hafta kala Lille şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lille, sahasında Nice'le karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan maçta Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Lille, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

BURAK VE ZEKİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Sezon boyunca takımın şampiyonluk yarışında iddialı konumda kalmasını sağlayan milli futbolcularımız, bir kez daha sahneye çıktı. 13. dakikada Burak Yılmaz ilk golü atarken, Lille formasıyla 100. maçına çıkan Mehmet Zeki Çelik 56. dakikada harika bir golle skoru belirledi. Nice'de ise Mvula Lotomba, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

LILLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Lille, puanını 76 yaptı ve PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Nice ise 46 puanla 9. sırada kaldı. Ligue 1'in 36. haftasında Lille deplasmanda Lens ile karşılaşacak, Nice ise evinde Brest'i konuk edecek.

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Lille resmi sosyal medya hesabı milli futbolcularımızın attığı gollerle gelen galibiyetten sonra, "Ayağınıza sağlık çocuklar" paylaşımında bulundu.