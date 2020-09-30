Lille Başkanı Gerard Lopez, Zeki Çelik'in takımdan ayrılabileceğini söyledi
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Lille Başkanı Gerard Lopez, Zeki Çelik'in takımdan ayrılabileceğini söyledi

30.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:01

Kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Fransız ekibi Lille'in başkanı Gerard Lopez, milli futbolcu Zeki Çelik'le ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Verdiği röportajda yıldız oyuncuya teklifler geldiğini doğrulayan Lopez, milli sağ bekin takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.

4 Türk futbolcu Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran ve "Fransa'daki Türk takımı" olarak da nitelendirilen Lille'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibinin başkanı Gerard Lopez, France Bleu'ye verdiği röportajda milli futbolcu Zeki Çelik'e teklifler olduğunu duyurdu.

Muhabirin, "Zeki takımdan ayrılabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Lopez, "Teklifler var, dolayısıyla her şey mümkün" diyerek milli sağ bekin transfer olabileceğinin sinyallerini verdi.

TOTTENHAM VE EVERTON TALİP

İngiliz basınından The Telegraph, geçtiğimiz temmuz ayında yayınladığı bir haberde Tottenham'ın, milli oyuncu için 18 milyon sterlini gözden çıkardığını yazmıştı. Ayrıca yine İngiliz basınında yer alan haberlere göre Zeki Çelik'le ilgilenen takımlar arasında bir diğer Premier Lig ekibi Everton'ın da bulunduğu ifade edildi.

2018 yılında İstanbulspor'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Mehmet Zeki Çelik, Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Milli sağ bek, gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Lille Başkanı Gerard Lopez, Zeki Çelik'in takımdan ayrılabileceğini söyledi
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