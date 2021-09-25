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Lille art arda ikinci galibiyetini aldı

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Lille art arda ikinci galibiyetini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) oynanan maçta Lille, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Strasbourg, Lille'i ağırladı. Konuk takımın gollerini 23. dakikada ve 57. dakikada penaltıdan David kaydetti.

Strasbourg'un golü ise 76. dakikada Sissoko'dan geldi. Ev sahibi takımın futbolcusu Thomasson 79. dakikada Djalo'ya yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

Karşılaşma Lille'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 63 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı 64. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz da yedek kulübesinde görev bekledi.

Art arda ikinci galibiyetini alan Lille puanını 11'e yükseltti. Strasbourg ise 10 puanda kaldı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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