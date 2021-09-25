Lille art arda ikinci galibiyetini aldı

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...

Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil