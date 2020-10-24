Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı
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Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı

24.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:45
Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı

Lille yönetimi, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın etkili performansı sonrası 2 Türk'ü daha gündeminde aldı. Fransız kulübü, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Türk yıldızlarının performanslarıyla sezona çok iyi başladı. Ligde 9 haftada 17 puanla lider olan kırmızı-mavililer, Avrupa Ligi'ne de Sparta Prag karşısındaki 4-1'lik deplasman galibiyetiyle girdi.

Son 2 maçta 8 gol atan Lille'de Burak Yılmaz 1 gol, 1 asist yaparken, Yusuf Yazıcı 4 gol kaydetti. Zeki Çelik de 1 asistle oynadı. Lille'i sırtlayan ve aynı zamanda A Milli Takımımızın da yıldızları olan Türk futbolcular herkesi büyülüyor. Son olarak Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı hat trick ile adından söz ettirmişti.

2 TÜRK DAHA GÜNDEMDE

Lille'in Sportif Direktörü Luis Campos'un Türk planı başarıyla tuttu. Son 2 sezondur transfer dönemlerinde Türkiye'den futbolcularla ilgilenen Campos, Zeki Çelik'le başlattığı çalışmayı Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile sürdürmüştü. Başarılı futbol adamının devre arası transfer döneminde de Türkiye'den futbolcuların kapısını çalacağı öğrenildi.

Türk yıldızların etkisiyle takımın şu an Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde başarıyla ilerlemesi nedeniyle memnun olan Luis Campos'un yeni hedefinin Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan olacağı iddia edildi.

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