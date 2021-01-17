Lille, Reims'e karşı 3 puanı uzatmalarda aldı
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Lille, Reims'e karşı 3 puanı uzatmalarda aldı

17.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:16
Lille, Reims'e karşı 3 puanı uzatmalarda aldı

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lille, sahasında Reims'i konuk etti. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in maç kadrosunda yer almadığı maçta Lille, 90+1'de bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Lille, sahasında Reims'i 2-1 mağlup etti.

Pierre Mauroy Stadı'nda Lille'e konuk olan Reims, 36. dakikada Arber Zeneli'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Lille, 48. dakikada Jonathan Bamba'nın attığı golle beraberliği sağladı.

90+1. dakikada Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

BURAK VE ZEKİ MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan ve ilk 11'e geri dönen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 81 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.

Lille bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Reims 21 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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