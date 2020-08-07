Likidite nedir? Likidite ne demek? Açık piyasa işlemleri nedir?
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Likidite nedir? Likidite ne demek? Açık piyasa işlemleri nedir?

Ekonomi dünyasında yaşanan gelişmeler sonrası gündeme gelen "likidite" kavramı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, likidite nedir? Likidite ne demek? Likidite anlamı nedir?

Likidite nedir? Likidite ne demek? Açık piyasa işlemleri nedir?
07.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:26

Likidite kavramının ekonominin çok konuşulan konuları artasına girmesi sonrası vatandaşlar "likidite" teriminin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Likidite nedir? Likidite ne demek?

LİKİDE NEDİR?

Paraya çevrilebilen tüm aktifler likidite olarak kabul edilir. Kaynağın, tüzel yada özel kişiliğe ait olması likit olma özelliğini engellemez. Örneğin; şahısa ait ev, araba gibi gayrimenkuller yada bir şirkete ait tahvil ve benzeri menkul kıymetler likit ürünlerdir

Likidite, gayrimenkul, menkul kıymet, döviz gibi finansal ürünlerin nakde çevrilebilme kolaylığına verilen addır. Bir finansal ürün değerini çok kaybetmeyerek nakde çevriliyorsa, o ürün likit olduğu söylenebilir. Yani bir menkul kıymeti istediğiniz zaman nakde çevirebiliyorsanız ve talepte sıkıntı olmuyorsa, o ürün likittir. Nakde çevrilmesi zor olan ürünler likiditesi olmayan ürünlerdir. Bu ürünlerde nakde çevrilirken çok fazla değer kaybı yaşanabilir.

En yüksek likiditeye sahip varlık paradır. Para günlük hayatımızda alışveriş ve ticaret için en çok kullandığımız araçtır. Parayı istediğimiz zaman dönüştürmeye gerek olmadan alacağımız mal ve hizmetler için kullanabiliriz. Ev, otomobil gibi varlıkları nakde dönüştürmek zor olabilir. Bu yüzden nakde çevirirken gerçek değerlerinden farklı değerlere satılabilirler.

Bir menkul kıymet, değerini çok fazla kaybetmeden nakde çevrilebiliyorsa, ilgili menkul kıymetin likit olduğu söylenir. Başka bir deyişle; heran nakde çevirebileceğiniz ve nakde çevirirken talep eksikliğiyle karşılaşmayacağınız, kolay alıcı bulan ürünler likit ürünlerdir.

LİKİDİTE ORANI NEDİR?

Likidite oranı, işletmenin kısa süreli olan borçlarını ödeyebilme gücüdür. Bu oran asit test oranı olarak da ifade edilir.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ NEDİR?

Açık Piyasa İşlemleri Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir.

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