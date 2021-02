Liglerin gol kralı Bodrumsporlu Ozan çok mutlu

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11 maçtır bileği bükülmeyip, üst üste 5 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Bodrumspor'da bu sezon attığı 21 golle Türkiye'deki profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumuna gelen Ozan Sol, çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerinde daha önce Altınordu'da 3'üncü Lig ve 2'nci Lig, Manisaspor ve Altay'da ise 2'nci Lig'de şampiyonluklar yaşayan 27 yaşındaki forvet, aynı başarıyı Bodrum'da da tatmak istediğini belirtti. Alt liglerdeki başarısına rağmen kariyerinde hiç Süper Lig'de şans bulamayan tecrübeli yıldız, liglerin en golcü futbolcusu olması için, "Güzel giden bir performansım var ve üzerine koyarak devam ettirmek istiyorum. Gol krallığı ile ilgili hedefim yoktu ama takımın katkısıyla bu konuma geldim" dedi.

Performansını sezon sonuna kadar devam ettirmek istediğini dile getiren Ozan, "Hem takımı üst sıralara taşımayı hem kendi hedefimi yukarılara çekmeyi istiyorum. Hedeflediğim bir gol rekoru yok ama inşallah atabildiğim kadar atıp ligi iyi yerde bitirmek istiyorum. Şu an bizim için her şey güzel gidiyor. Bu gol sayısını daha önce de yaşadım. Altınordu'da oynarken de bir sezonda 19 gol atmıştım. Her futbolcunun üst ligde oynama hedefi oluyor. Benim de öyle bir hedefim var. Şartlar uygun olursa performansımın daha da üstüne koyarak üst liglerde oynamak istiyorum" diye konuştu.

AVRUPA'DAKİ TÜRKLERE ÖVGÜKendisine örnek aldığı bir futbolcu olmadığını aktaran Ozan Sol, Türk futbolcuların Avrupa'da inanılmaz başarılar kazandıklarını söyledi. Ozan, "Burak Yılmaz ağabey olsun, Cengiz, Çağlar Ozan Kabak bunun gibi nice sayabileceğim oyuncu var. Türk futbolcular çok iyi yerlerde. Ben şu an önce takımımla Play-Off ve şampiyonluğa odaklandım. Önce şampiyonluk istiyorum. Sonra kariyerimle ilgili karar vereceğim" dedi.FİKRET ÖZTÜRK GURURLUSezon başında şirketleşen Bodrumspor'da hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran Fikret Öztürk, takımın ilk yılda geldiği noktadan mutlu olduklarını kaydetti. Takımın başarısını değerlendiren Öztürk, "Bodrumspor'u aldıktan sonra örnek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene ilk senemiz, inşallah her sene üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bu seneki hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bütün gücümüzle Bodrumspor'u güzel yerlere taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ